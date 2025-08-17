Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 07:57

«Козел отпущения»: экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что Зеленский выгоден Западу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет выгоден для западной «партии войны», желающей продолжать конфликт, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, на политика можно «повесить всех козлов».

Он даже выгоден тем, что, в конце концов, на него можно повесить всех козлов, сделать его козлом отпущения и повесить на него все неудачи, все провалы, все преступления даже. Ликвидировать его, и, как говорили в мою оперскую бытность, дело закрыть по причине смерти подозреваемого, — пояснил Прозоров.

Он добавил, что каждый день работы Зеленского на посту президента влечет за собой финансовое процветание людей, которые хотят продолжения боевых действий. Этим людям он и полезен, подчеркнул аналитик.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Политик, который является «абсолютно аморальным человеком», таким образом попытается остаться у власти. Дмитрук напомнил, что президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, он не имеет никаких прав представлять интересы украинцев.

Тем временем источники, знакомые с позицией Зеленского, рассказали, что президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос на предстоящей встрече с Трампом в Вашингтоне. По их данным, не исключено, что эта тема поднимется и в случае возможных переговоров в трехстороннем формате с участием российского лидера Владимира Путина.

