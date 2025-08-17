Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 03:43

«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский будет хитрить на переговорах с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его мнению, политик, который является «абсолютно аморальным человеком», таким образом попытается остаться у власти.

Он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет, — отметил политик.

Дмитрук добавил, что президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. На данный момент он не имеет никаких прав представлять интересы украинцев, подчеркнул он.

Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон на встречу с Трампом. Он выразил благодарность за приглашение, но деталей будущих переговоров не уточнил. Он заверил, что Украина остается настроенной на максимально продуктивную работу во имя мира.

Кроме того, источники, знакомые с позицией Зеленского, рассказали, что президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос на предстоящей встрече с Трампом в Вашингтоне. По их данным, не исключено, что эта тема поднимется и в случае возможных переговоров в трехстороннем формате с участием российского лидера Владимира Путина.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что делал в России один из участников теракта на «Крокус»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Названо число атак ВСУ на ДНР за сутки
Вандалы изуродовали памятник советскому музыканту на Украине
Протестующие в Сербии разрушили здание суда и подожгли офис правящей партии
Многоквартирный дом в ДНР попал под огонь беспилотника ВСУ
Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара
Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг
SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области
Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки
Белый дом ответил на сообщения об оставленных документах в отеле в Аляске
Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского
Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.