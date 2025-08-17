«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом Депутат Рады Дмитрук: Зеленский будет хитрить на переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его мнению, политик, который является «абсолютно аморальным человеком», таким образом попытается остаться у власти.

Он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе. Он может поехать к Трампу, он может снова пытаться Трампу что-то донести, что-то говорить, но в глобальной перспективе, конечно же, это значения не имеет, — отметил политик.

Дмитрук добавил, что президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. На данный момент он не имеет никаких прав представлять интересы украинцев, подчеркнул он.

Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон на встречу с Трампом. Он выразил благодарность за приглашение, но деталей будущих переговоров не уточнил. Он заверил, что Украина остается настроенной на максимально продуктивную работу во имя мира.

Кроме того, источники, знакомые с позицией Зеленского, рассказали, что президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос на предстоящей встрече с Трампом в Вашингтоне. По их данным, не исключено, что эта тема поднимется и в случае возможных переговоров в трехстороннем формате с участием российского лидера Владимира Путина.