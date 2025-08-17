Погода в Москве в понедельник, 18 августа: ждать ли ливень и сильный ветер

Погода в Москве в понедельник, 18 августа: ждать ли ливень и сильный ветер

В Москве в понедельник, 18 августа, начнется похолодание. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра, сколько градусов ожидается?

Какая погода будет в Москве 18 августа

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в Москве с завтрашнего дня, 18 августа, начнется похолодание: температура воздуха опустится до +17–19 градусов, ночью ожидается +8–10 градусов. Также возможны кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» также сообщил, что лето в российской столице подходит к концу, и с понедельника природа начнет готовиться к смене климатических сезонов.

«Облаков будет больше и кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, максимальная температура воздуха в столице составит +20–25 градусов. Атмосферное давление будет падать. Это будет последний день лета с июльской температурой. В воскресенье погода испортится, что понизит дневную температуру до +18–21 градуса. И на этом купальный сезон закрывается. На следующей неделе не выше +20 градусов. Осадки станут частными гостями, и природа начнет постепенно готовиться к смене климатических сезонов», — уточнил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным портала «Метеовести» в Москве 18 августа в течение суток ожидаются малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью прогнозируются плюс 13–15 градусов, днем — плюс 18–20 градусов, ветер слабый.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 18 августа

По словам Александра Ильина, в Санкт-Петербурге понедельник, 18 августа, и вторник, 19 августа, станут самыми теплыми днями недели: по ночам ожидается около +13 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +20–22 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

«Метеовести» пишут, что в Северной столице 18 августа ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Ночью будет плюс 14–16 градусов, днем — плюс 17–19 градусов. Ветер северный, умеренный.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ

Бабье лето и тепло до +20? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать