Москвичам рассказали, когда закончится теплое лето Синоптик Леус заявил, что летнее тепло в Москве подходит к концу

Летнее тепло в Москве уже подходит к концу, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, уже в это воскресенье, 17 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди. При этом температура воздуха днем составит около +18–20 градусов, а ночью она опустится до +14–16 градусов.

Москва: финал летнего тепла. <…> Температурный фон останется на пару градусов выше климатической нормы. <…> В воскресенье кратковременные дожди, ночью +14–16 градусов, днем +18–20 градусов, — говорится в сообщении.

Леус уточнил, что изменения в погоде вызваны приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом. Однако, по словам синоптика, его воздействие на погоду ограничится лишь облачностью и усилением ветра на фоне антициклона.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что на неделе с 18 по 24 августа в Москве ожидается не по-летнему холодная погода. По его словам, температура воздуха опустится до +8 градусов ночью, а днем не превысит 21 градуса тепла.