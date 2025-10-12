Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:11

Корональная дыра направила к Земле поток солнечного ветра

Леус: Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В результате этого магнитосфера планеты стала пребывать в возмущенном состоянии. Останется она такой до второй половины дня 13 октября.

Во второй половине ночи Земля попала в поток быстрого и высокотемпературного солнечного ветра. Прогнозы продолжают предусматривать с вероятностью около 60% усиление возмущений до уровня слабо магнитной бури класса G1, — сообщил он.

Ранее в сочинских горах выпал первый обильный снег, преобразив ландшафт курорта. Очевидцы активно делятся фотографиями зимних пейзажей в соцсетях. На кадрах запечатлен плотный снежный покров, укутавший крыши домов и автомобили. Местные жители, воспользовавшись неожиданным снегопадом, уже начали создавать первые снежные фигуры, добавляя курортной атмосфере зимнего уюта.

До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин обращал внимание на возможное отрицательное влияние магнитных бурь на состояние людей с хроническими заболеваниями. Медик пояснил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественное природное явление, не связанное с радиоактивным излучением.

