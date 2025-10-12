Корональная дыра направила к Земле поток солнечного ветра Леус: Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры

Земля попала в поток солнечного ветра из корональной дыры, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В результате этого магнитосфера планеты стала пребывать в возмущенном состоянии. Останется она такой до второй половины дня 13 октября.

Во второй половине ночи Земля попала в поток быстрого и высокотемпературного солнечного ветра. Прогнозы продолжают предусматривать с вероятностью около 60% усиление возмущений до уровня слабо магнитной бури класса G1, — сообщил он.

До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин обращал внимание на возможное отрицательное влияние магнитных бурь на состояние людей с хроническими заболеваниями. Медик пояснил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественное природное явление, не связанное с радиоактивным излучением.