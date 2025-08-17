Резкое похолодание до +5, дожди: погода в Москве и Питере 18–24 августа

Осень неумолимо приближается — температура воздуха постепенно падает. К выходным похолодает местами до +5 градусов. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 18 по 24 августа NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 18 по 24 августа

В Москве будет не по-летнему холодно. В понедельник ночью ожидается плюс 8–10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17–19. Есть вероятность небольшого кратковременного дождя.

В последующие три дня облаков на небе станет больше, местами пройдут дожди. В пятницу днем без осадков и малооблачно, но к вечеру вновь станет пасмурно и местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров со вторника по пятницу ночью покажут плюс 11–13 градусов, по области местами опустятся до +7. Дрем с 19 по 22 августа температура воздуха будет находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса.

В субботу, 23 августа, ночью плюс 12–14 градусов, днем — плюс 17–19. На этот день прогнозируются дожди, местами на западе и северо-западе Подмосковья — сильные.

В воскресенье в Москве без осадков, ночью воздух остынет до плюс 11–13 градусов, а днем 24 августа максимальная температура не превысит плюс 14–16 градусов, по области местами не выше плюс 12–14.

Атмосферное давление в понедельник составит 742 миллиметра ртутного столба. К среде оно вырастет на три пункта, а к выходным достигнет 750–755 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник западный, 4–9 метров в секунду. Во вторник его направление будет северо-западным, в среду — западным, скорость составит 3–8 метров в секунду. К выходным ветер ожидается северо-восточным, его скорость при этом останется прежней.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 18 по 24 августа

В Петербурге самыми теплыми днями недели станут понедельник и вторник. По ночам 18 и 19 августа ожидается около +13 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 20–22 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

В среду, четверг и пятницу, 20–22 августа, столбики термометров не покажут выше плюс 12–17 градусов, ночью — не более +10. Днем в среду осадки не ожидаются, в четверг и пятницу возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в районе Финского залива.

В субботу ночью местами дожди и туманы, при этом похолодает до плюс 5–7 градусов, днем без осадков, плюс 12–14. В воскресенье без осадков, при прояснениях днем потеплеет до плюс 16–18 градусов, ночью — не выше +7.

Атмосферное давление в понедельник ожидается на уровне 758 миллиметров ртутного столба, а к четвергу понизится до 751 миллиметра ртутного столба. К концу недели оно подскочит до 760–765 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник северный, во вторник и среду — западный. Скорость его в эти дни составит 3–6 метров в секунду. В четверг и пятницу он стихнет до 1–3 метров в секунду и сменит направление на западное.

Температурные рекорды в Москве с 18 по 24 августа

В Москве самую жаркую погоду в период с 18 по 24 августа за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в 1972 году. Тогда 21, 22 и 23 августа воздух прогрелся до +34,8, +34 и +34,2 градуса соответственно.

Самое жаркое 18 августа было в 2010 году. Тогда воздух в Москве прогревался до +33,2 градуса. А в 1938 году температурный рекорд был установлен для 24 августа с показателем +33 градуса, который за 86 лет не обновлялся.

Еще два температурных максимума были установлены в 1954 году. Тогда 19 августа воздух в Москве прогревался до +31,5 градуса, а 20 августа — до +32,6 градуса, что стало самыми высокими показателями для этих дат за всю историю метеонаблюдений.

Аномально холодно в городе было 19 августа 1895 года. Тогда термометры показывали всего +2,3 градуса. С тех пор более низкой температуры в этот день в Москве не наблюдалось. Также в 1895 году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 18 августа с рекордом в +4,1 градуса.

В 1885 году был установлен суточный температурный минимум для 21 августа с показателем +2,5 градуса. Еще два рекорда в Москве были установлены в 1977 году для 20 и 23 августа, когда холодало до +3 и +3,6 градуса соответственно.

В 1971 году была зафиксирована самая низкая температура для 24 августа. В тот день в Москве воздух охладился до +3,3 градуса. А в 1976 году рекордный температурный минимум был обновлен для 22 августа, когда в городе холодало до +4,6 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 18 по 24 августа

Самыми теплыми днями недели с 18 по 24 августа за всю историю метеонаблюдений в Питере стали 18 августа 2022-го, а также 19, 21 и 22 августа 1974 года с температурным рекордом +31 градус. Также в 1972-м в историю метеонаблюдений в Северной столице вошло 23 августа с суточным рекордом +30 градусов.

До рекордных +29 градусов воздух в Северной столице прогревался 20 августа 1955 года. А в 1939 году суточный температурный максимум был установлен для 24 августа, тогда в городе было +28 градусов.

Холоднее всего в Питере было 21 августа 1949-го, 22 августа 1912-го и 23 августа 1971 года. В эти дни температура воздуха опустилась до аномальных +5 градусов.

В остальные дни недели суточный минимум составлял +6 градусов. Такая температура наблюдалась в городе на Неве 18 августа 1893-го, 19 августа 1891-го, 20 августа 1949-го и 24 августа 1950 года.

