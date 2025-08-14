Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Москвичам рассказали о самой холодной ночи с начала августа

Леус: температура воздуха ночью 13 августа опустилась до плюс 11,8 градуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве прошедшей ночью стала самой низкой с начала августа, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, столбики термометра на базовой метеостанции на ВДНХ опустились до плюс 11,8 градуса.

Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до плюс 11,8 градуса — это самая низкая температура с начала августа, — написал Леус.

Синоптик отметил, что на Балчуге ночная температура воздуха составила плюс 13 градусов, в Бутово — плюс 10,6 градуса. Он добавил, что до конца второй декады августа столбики термометра по ночам будут показывать плюс девять — плюс 14 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что плато потепления на Земле ожидается до 2035 года. Согласно его прогнозам, после этого начнется постепенный переход к похолоданию. Глобальное изменение климата зависит исключительно от Солнца, отметил Тишковец. Синоптик добавил, что подобные процессы наблюдаются на планете каждые 200 лет.

