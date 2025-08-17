Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 20:34

Назван возраст, когда отдел кадров еще верит в трудоспособность россиян

Аналитик Сараков: работу проще всего найти россиянам от 30 до 38 лет

В России соискателям от 30 до 38 лет проще всего найти работу, заявил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса SuperJob Амир Сараков. Он отметил, что наиболее сложная ситуация складывается для граждан в возрасте 57–59 лет.

Легче всего найти работу как раз в возрасте 30-38 лет. Средняя оценка нашего индекса — 5,2 балла. А сложнее всего трудоустроиться тем, кому 57-59 лет. Их оценка достигает 8,2 балла, — объяснил эксперт.

Сараков также подчеркнул, что сегодня компании в сфере обслуживания все активнее ориентируются на привлечение возрастного персонала. По его словам, соискателям старше 50 лет стоит обратить внимание на вакансии официантов, продавцов-консультантов, администраторов и управляющих торговых залов.

Но при этом всегда востребованы профессионалы своего дела, даже с учетом длительного отсутствия в сфере в течение 5-10 лет. Они могут оказаться востребованными за счет того, что у них есть узкая специализация и знания, которых нет сегодня у молодых специалистов, — добавил аналитик.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, что работодатель обязан оплачивать переработки в полуторном размере. По его словам, сверхурочная работа требует согласия сотрудника и строго регламентирована Трудовым кодексом РФ. Юрист уточнил, что исключения составляют лишь случаи, прямо предусмотренные законом.

Россия
возраст
работа
работодатели
вакансии
