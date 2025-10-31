Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:33

В одном из российских регионов создали оперштаб после атаки БПЛА

Губернатор Авдеев: во Владимирской области создан оперштаб после атаки ВСУ

Александр Авдеев Александр Авдеев Фото: duma.gov.ru

Во Владимирской области создан оперативный штаб после атаки беспилотников ВСУ, заявил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ударов никто не пострадал.

Создан оперативный штаб. Вместе с коллегами находимся на месте событий, — написал Авдеев.

Губернатор отметил, что оперштаб примет все меры по обеспечению безопасности местных жителей. Он добавил, что сейчас запрещен въезд на территорию недалеко от места атаки. Авдеев также сообщил, что спецслужбы устраняют последствия ударов.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира. По его словам, все системы работают штатно.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили за ночь 130 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 31.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в регионе. Атаки были зафиксированы в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, разрушений и пострадавших нет.

Россия
Владимирская область
оперштабы
атаки
ВСУ
