Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:29

В деле о мошенничестве со скамейками появились новые фигуранты

В Калининграде двум бизнесменам назначили домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух бизнесменов, сообщает ТАСС. Их подозревают в причастности к мошеннической схеме, связанной с благоустройством региональной столицы. Речь идет о закупке двух скамеек из мраморного известняка.

Московский районный суд Калининграда уже арестовал первого фигуранта этого уголовного дела — заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города Романа Бартоша. Ему инкриминируют многомиллионное мошенничество при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи обратились в Центральный районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. и Р. (имена не разглашаются), которых подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако суд принял решение о домашнем аресте для обоих фигурантов до 10 декабря 2025 года. Собеседница агентства уточнила, что эти лица являются руководителями частных компаний.

Обоих бизнесменов задержали 28 октября. Им, как и Бартошу, также грозит до 10 лет лишения свободы. Постановления о домашнем аресте пока не вступили в законную силу.

Ранее суд вынес приговор двум фигурантам дела о хищении почти 12,5 млн рублей у компании «Росгеология». Их приговорили к 5,5 и трем годам колонии общего режима.

мошенники
уголовные дела
Калининград
фигуранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ задержала россиянина, планировавшего поджог на железной дороге
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Россиян избавили от необходимости оформлять визу еще в одну страну
Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают западную артиллерию под Харьков
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.