В деле о мошенничестве со скамейками появились новые фигуранты В Калининграде двум бизнесменам назначили домашний арест по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух бизнесменов, сообщает ТАСС. Их подозревают в причастности к мошеннической схеме, связанной с благоустройством региональной столицы. Речь идет о закупке двух скамеек из мраморного известняка.

Московский районный суд Калининграда уже арестовал первого фигуранта этого уголовного дела — заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города Романа Бартоша. Ему инкриминируют многомиллионное мошенничество при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи обратились в Центральный районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. и Р. (имена не разглашаются), которых подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако суд принял решение о домашнем аресте для обоих фигурантов до 10 декабря 2025 года. Собеседница агентства уточнила, что эти лица являются руководителями частных компаний.

Обоих бизнесменов задержали 28 октября. Им, как и Бартошу, также грозит до 10 лет лишения свободы. Постановления о домашнем аресте пока не вступили в законную силу.

Ранее суд вынес приговор двум фигурантам дела о хищении почти 12,5 млн рублей у компании «Росгеология». Их приговорили к 5,5 и трем годам колонии общего режима.