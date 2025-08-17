Захарова предупредила об угрозе для переезжающих во Францию ученых из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила российских ученых об опасности участия во французской программе Pause. В своем Telegram-канале дипломат уточнила, что специалисты могут «попасть под колпак французских вооруженных сил».

То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил. Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать, особенно принимая во внимание тот факт, что французские военные продолжают участвовать в боевых действиях против России, а руководство Франции занимает русофобскую позицию, — заявила Захарова.

Дипломат сообщила, что формально программу возглавляет специалист по академическому образованию Лаура Лоэак, которая на самом деле является кадровым офицером, ранее служившим в подразделении Минобороны Франции, курирующем отношения с постсоветскими странами. Захарова подчеркнула двойственность позиции Парижа, который разрывает научные связи с российскими институтами, но при этом пытается переманить российских ученых под контроль структур, связанных с военными. Она также напомнила о присутствии французских наемников в зоне СВО.

