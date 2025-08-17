Во Франции назвали победителя саммита на Аляске Экс-госсекретарь при МИД Франции Лелуш: Путин стал победителем саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин стал главным победителем переговоров Москвы и Вашингтона на Аляске, заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш в своей колонке для Journal du Dimanche. По его мнению, американский президент Дональд Трамп в итоге склонился к поддержке российской позиции о необходимости полноценного мирного соглашения по Украине вместо временного прекращения огня.

Владимир Путин, несомненно, стал главным победителем этой встречи: он не уступил ни по существу, ни, конечно же, по вопросу прекращения огня, которого ждали Дональд Трамп, а за ним и Владимир Зеленский с его европейскими союзниками, — написал экс-дипломат.

Лелуш отметил, что российский лидер получил своеобразную международную реабилитацию на территории США, где был удостоен теплого приема со стороны американского президента. Этот аспект встречи французский эксперт считает особенно важным с точки зрения восстановления статуса России на мировой арене.

По мнению профессора МГИМО Дмитрия Саймса, после саммита на Аляске президент Украины Владимир Зеленский рискует утратить власть. По его оценкам, без поддержки США президенту Украины станет сложно удержаться у руля — особенно если Европа проявит колебания.