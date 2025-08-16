«Безумие»: Захарова оценила реакцию западных СМИ на прием Путина в США Захарова: красная дорожка для Путина ввергла западные СМИ в полное безумие

Западные средства массовой информации находятся в состоянии безумия, близком к помешательству, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, как зарубежная пресса годами лгала об изоляции Москвы. Красная ковровая дорожка, постеленная для президента РФ Владимира Путина в Анкоридже, привела журналистов в шок, обратила внимание дипломат.

Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США, — написала Захарова.

Ранее американские журналисты указали, что Путин и глава Белого дома Дональд Трамп вели себя при встрече свободно и дружелюбно. Они отметили тот факт, что президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя российского коллегу на американской земле впервые за 10 лет. После этого они обменялись рукопожатием и бок о бок направились к лимузину Трампа.

Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что приглашение президента России в машину к его американскому коллеге может быть хитрым шагом. Он подчеркнул, что лидеры могли обсудить что-то наедине.