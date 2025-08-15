Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 23:27

«Хитрый шаг»: названа цель приглашения Путина в авто Трампа

Военэксперт Кнутов: Трамп хотел обсудить с Путиным что-то важное до переговоров

Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

Приглашение президента России Владимира Путина в машину к его американскому коллеге Дональду Трампу может быть хитрым шагом, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что лидеры могли обсудить что-то наедине.

Трамп пригласил Путина в свою машину, и я думаю, что там тоже короткий обмен мнениями состоялся. Я думаю, что Трамп этот хитрый шаг продумал, что он пригласит Путина и скажет ему что-то важное до начала встречи. И, собственно говоря, этот ход Трампа сработал, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что, исходя из опубликованных кадров первой встречи, Путин чувствовал себя спокойно. По словам эксперта, у российского лидера позитивный настрой.

Надо отдать должное, судя по тем кадрам, которые показывают, в начале встречи Путин чувствует себя спокойно. Ему был задан какой-то вопрос, он даже заулыбался, а значит, настроен позитивно, — заключил Кнутов.

Ранее Трамп заявил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.

