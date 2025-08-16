Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 07:45

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Монарда сиреневая: неутомимый фейерверк для «ленивого» сада. Представьте многолетник, который цветет с июля по сентябрь, не боится ни засухи, ни русской зимы, а его сиреневые «короны» приманивают бабочек и отпугивают вредителей. Монарда — именно такая находка! Этот выходец из североамериканских прерий выживает там, где капризные розы чахнут: на бедных почвах, под палящим солнцем и даже в запущенных уголках сада.

Почему её обожают дачники:

Засуха? Монарда глубоко пускает корни, добывая влагу самостоятельно. Морозы до –35 °C? Её корневища переживут даже малоснежную зиму без укрытия. Болезни? Эфирные масла в листьях работают как природный фунгицид, защищая и соседние растения. А если осенью не обрезать — сухие соцветия будут украшать сад зимой, а семена накормят птиц.

Секреты беззаботного выращивания:

Сажайте на солнце или в ажурной тени — в тени цветение скромнее. При посадке в лунку добавьте горсть песка (на тяжёлых почвах) и компоста. Дальше — минимум действий: полив только в экстремальную засуху, а весной подкормка золой. Раз в 4–5 лет делите куст, чтобы омолодить посадки. Для пышного цветения обрезайте отцветшие стебли — монарда ответит второй волной бутонов!

Фишка сорта:

Сиреневые «паучки» соцветий не выгорают на солнце, а листья пахнут бергамотом. Добавьте их в чай — получите «Эрл Грей» с грядки! Идеальна в диких цветниках с рудбекией, злаками и эхинацеей.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
В Госдуме заявили о повышении пенсий и зарплат у двух категорий россиян
Террорист раскрыл, кто на самом деле финансировал атаку на «Крокус»
Ключевской вулкан на Камчатке снова выбросил пепел
Стало известно, куда отправился Путин сразу после встречи с Трампом
Двух подростков задержали за поджог вышки сотовой связи под Новосибирском
Появились кадры сопровождения борта Путина истребителями F-22
Российский боец ММА уступил британцу звание чемпиона Мирового тура PFL
Зеленский анонсировал решение по Донецкому направлению
В США раскрыли, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина
Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью превысило 10 человек
В Аргентине указали на важную деталь в переговорах Путина и Трампа
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Тысячи россиян остались без света из-за аварии на электросетях
В российском регионе произошло 50 подземных толчков за сутки
Попытка снять ролик о взятии села обернулась огромными потерями для ВСУ
Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»
Российские артисты восхитили Ким Чен Ына
Попытка удара по промзоне, провокация в ДНР: новости СВО к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.