Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Монарда сиреневая: неутомимый фейерверк для «ленивого» сада. Представьте многолетник, который цветет с июля по сентябрь, не боится ни засухи, ни русской зимы, а его сиреневые «короны» приманивают бабочек и отпугивают вредителей. Монарда — именно такая находка! Этот выходец из североамериканских прерий выживает там, где капризные розы чахнут: на бедных почвах, под палящим солнцем и даже в запущенных уголках сада.
Почему её обожают дачники:
Засуха? Монарда глубоко пускает корни, добывая влагу самостоятельно. Морозы до –35 °C? Её корневища переживут даже малоснежную зиму без укрытия. Болезни? Эфирные масла в листьях работают как природный фунгицид, защищая и соседние растения. А если осенью не обрезать — сухие соцветия будут украшать сад зимой, а семена накормят птиц.
Секреты беззаботного выращивания:
Сажайте на солнце или в ажурной тени — в тени цветение скромнее. При посадке в лунку добавьте горсть песка (на тяжёлых почвах) и компоста. Дальше — минимум действий: полив только в экстремальную засуху, а весной подкормка золой. Раз в 4–5 лет делите куст, чтобы омолодить посадки. Для пышного цветения обрезайте отцветшие стебли — монарда ответит второй волной бутонов!
Фишка сорта:
Сиреневые «паучки» соцветий не выгорают на солнце, а листья пахнут бергамотом. Добавьте их в чай — получите «Эрл Грей» с грядки! Идеальна в диких цветниках с рудбекией, злаками и эхинацеей.
