Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью

Отберите плотные зеленые помидоры без повреждений. Тщательно вымойте их. Нарежьте помидоры, сладкий перец и морковь тонкими дольками или соломкой. Очистите и нашинкуйте лук полукольцами. Пропорции: на 1 кг помидоров возьми 2–3 моркови, 2–3 перца, 2 крупные луковицы. Приготовьте маринад: вскипятите 1 литр воды, добавьте 100 г соли крупного помола, 200 г сахарного песка, 250 мл уксуса столового (9%), всыпьте 1 ст. л. горчичных зерен, 1 ч. л. душистого перца горошком и 3-4 лавровых листа. Проварите 5 минут. Сложите овощи в эмалированную кастрюлю, аккуратно перемешайте. Залейте горячим маринадом, дай постоять 15 минут. Снова доведите до кипения, варите ровно 10 минут на умеренном огне, аккуратно помешивая. Сразу разложите кипящий салат в стерильные банки. Добавьте в каждую банку по 1-2 зубчика тонко нарезанного чеснока и небольшой кусочек корня хрена (по желанию, для остроты). Закатайте прокипяченными крышками.

