Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 22:23

Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью

Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отберите плотные зеленые помидоры без повреждений. Тщательно вымойте их. Нарежьте помидоры, сладкий перец и морковь тонкими дольками или соломкой. Очистите и нашинкуйте лук полукольцами. Пропорции: на 1 кг помидоров возьми 2–3 моркови, 2–3 перца, 2 крупные луковицы. Приготовьте маринад: вскипятите 1 литр воды, добавьте 100 г соли крупного помола, 200 г сахарного песка, 250 мл уксуса столового (9%), всыпьте 1 ст. л. горчичных зерен, 1 ч. л. душистого перца горошком и 3-4 лавровых листа. Проварите 5 минут. Сложите овощи в эмалированную кастрюлю, аккуратно перемешайте. Залейте горячим маринадом, дай постоять 15 минут. Снова доведите до кипения, варите ровно 10 минут на умеренном огне, аккуратно помешивая. Сразу разложите кипящий салат в стерильные банки. Добавьте в каждую банку по 1-2 зубчика тонко нарезанного чеснока и небольшой кусочек корня хрена (по желанию, для остроты). Закатайте прокипяченными крышками.

Ранее мы писали о том, Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации

рецепты
помидоры
маринад
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ
Стало известно, как ВСУ пытаются спастись от российских дронов в Херсоне
Силы ПВО приготовились отражать атаку ВСУ на российский регион
Рубио рассказал, как санкции США беспокоят Европу
В Херсоне прогремел взрыв
В ЕС заявили, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донбасса
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Белгородской области
В Саратове скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку
Спасатели сняли троих мужчин с дрейфующей лодки под Саратовом
Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью
В Европе заявили о планах ввести войска на Украину
«Ростов» проиграл «Рубину» из-за меткого удара Кабутова
Известного хоккеиста внесли в Книгу рекордов России
ЦСКА разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Захарова уличила Макрона во вранье о России
ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по району больницы в секторе Газа
В Белоруссии рассказали об интересах Запада по остановке боев на Украине
Киркоров впервые показал ожоги после инцидента на концерте в Петербурге
Захарова предупредила об угрозе для переезжающих во Францию ученых из РФ
Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.