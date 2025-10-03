Эти томаты улетают зимой первым делом — вяленая вкусняшка из банки по-средиземноморски

Вяленые томаты представляют собой изысканную закуску средиземноморской кухни с насыщенным вкусом и интенсивным ароматом. Они идеально дополняют салаты, пасту, пиццу и различные закуски, придавая им особую пикантность. Приготовление в духовке позволяет легко повторить этот деликатес в домашних условиях.

Для приготовления потребуется: 1 кг томатов сорта «сливка», 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки прованских трав, 1 столовая ложка сушеного базилика, растительное и оливковое масло для заливки, 3 зубчика чеснока, веточка розмарина. Томаты разрезают пополам, удаляют семена, посыпают солью и травами. Сушат в духовке с конвекцией при 130 градусах: сначала 2 часа, затем продавливают серединки и доводят до готовности еще около 1 часа. Готовые томаты укладывают в банки с чесноком и розмарином, заливают маслом. Ключевой секрет — контроль за процессом сушки, чтобы томаты сохранили эластичность и не пересушились.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.