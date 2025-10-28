Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 06:55

Это блюдо доказало: кулинарные эксперименты могут привести к блестящему результату

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо родилось из спора с сестрой, кто сможет приготовить более изысканный ужин из случайных продуктов. Мой вариант с гребешками и орзо не только выиграл пари, но и стал нашим любимым блюдом для особых случаев. Сочетание нежных морских гребешков с ароматными запеченными овощами оказалось на удивление гармоничным.

Готовлю так: сначала запекаю овощи. Выкладываю в форму томаты (3 шт.), болгарский перец (2 шт.), красный лук (1 шт.) и чеснок (1 головка), сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в духовку на 30 минут при 190°C. Запеченные овощи перебиваю в блендере до однородного соуса. На сковороде обжариваю гребешки (300 г) до золотистой корочки, откладываю в сторону. В ту же сковороду добавляю пасту орзо (250 г), вливаю овощной соус и воду (500 мл), готовлю под крышкой 15 минут, периодически помешивая. В конце добавляю сливки (2 ст. л.), гребешки и рубленую петрушку. Подаю сразу, пока блюдо горячее.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
томаты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
