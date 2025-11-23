Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 10:27

На Украине признали произвол ТЦК

Омбудсмен Лубинец признал нарушение прав украинцев со стороны ТЦК

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) не имеют законных полномочий проверять документы у граждан. Такое право, по его словам, есть только у правоохранительных органов, передает «Газета.Ru».

Омбудсмен подчеркнул, что военные не могут ограничивать права украинцев, однако на практике такие нарушения фиксируются регулярно. Он также сказал, что был шокирован инцидентом с мобилизованным, который погиб на следующий день после призыва при невыясненных обстоятельствах со следами побоев.

Лубинец добавил, что бодикамеры военкомов не спасают ситуацию. По его словам, они часто отключаются или не работают в моменты, когда сотрудники ТЦК творят произвол.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

Украина
омбудсмены
ТЦК
произвол
