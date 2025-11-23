Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) не имеют законных полномочий проверять документы у граждан. Такое право, по его словам, есть только у правоохранительных органов, передает «Газета.Ru».

Омбудсмен подчеркнул, что военные не могут ограничивать права украинцев, однако на практике такие нарушения фиксируются регулярно. Он также сказал, что был шокирован инцидентом с мобилизованным, который погиб на следующий день после призыва при невыясненных обстоятельствах со следами побоев.

Лубинец добавил, что бодикамеры военкомов не спасают ситуацию. По его словам, они часто отключаются или не работают в моменты, когда сотрудники ТЦК творят произвол.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.