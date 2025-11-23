Жесткое ДТП с автобусом унесло жизни 10 человек В Эквадоре 10 человек погибли в аварии с автобусом

В центральной части Республики Эквадор произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, передает Ecuavisa. Около 20 пассажиров получили травмы.

10 погибших и около 20-ти пострадавших — это предварительный результат ДТП, произошедшего около полудня (около 21:00 мск. — NEWS.ru) в субботу, 22 ноября, в [городе] Чоне, провинции Манаби, — говорится в публикации.

По предварительной информации, водитель автобуса потерял контроль над управлением, из-за чего транспорт сошел с трассы и перевернулся. На место происшествия незамедлительно прибыли представители полиции, пожарной службы и республиканского министерства здравоохранения. По информации, полученной от экстренных служб, 19 пострадавших были госпитализированы, а автобус был эвакуирован с применением специализированной техники.

