23 ноября 2025 в 09:15

Хрустящие тарталетки для праздничного стола: простой способ приготовить эффектную закуску без лишних хлопот

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Иногда самые привычные блюда могут удивить, если подойти к ним чуть по-новому. Эти тарталетки с икрой выглядят празднично, готовятся быстро и идеально подходят для тех, кто ценит удобство и аккуратную подачу. Такой вариант выручит, когда хочется добавить на стол что-то нарядное без долгих приготовлений.

Вам потребуются замороженные тарталетки из песочного теста — 14 штук, творожный крем-чиз — 130 г, красная икра — 200 г и немного рубленой петрушки для украшения.

Застелите противень пергаментом, разложите тарталетки и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут, чтобы они стали румяными и хрустящими. Остуженные корзинки наполните нежным крем-чизом, аккуратно разложите сверху икру и присыпьте петрушкой. Получается яркая, элегантная закуска, способная украсить любой новогодний стол. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что перед Новым годом икра становится главным деликатесом на столе, и именно в этот период легко ошибиться с покупкой. На полках много вариантов, но не все они действительно натуральные и достойные праздничного меню. Поэтому важно заранее понимать, какие надписи на упаковке должны насторожить.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
