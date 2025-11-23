Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 07:00

Торт на Новый год: простые творожные коржи с заварным кремом — никакой мороки, а вкус просто огонь. Его точно захочется печь снова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Торт на Новый год: простые творожные коржи с заварным кремом — никакой мороки, а вкус просто огонь. Его точно захочется печь снова. Помните тот самый вкус домашнего торта, который пекла бабушка? Этот рецепт творожного торта с ореховым кремом подарит вам те же теплые эмоции! Воздушные творожные коржи и шелковистый заварной крем создают идеальную гармонию. Настоящее воплощение домашнего уюта!

Для теста смешайте 200 граммов творога, 1 яйцо, стакан сахара, щепотку ванилина и чайную ложку гашеной соды. Добавьте около 300 граммов муки — должно получиться мягкое тесто. Разделите на 6–8 частей, раскатайте тонкие коржи и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Для крема взбейте яйцо со стаканом сахара и 3 ст. л. муки, постепенно влейте 500 мл молока. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Остудите, затем взбейте с 150 граммами мягкого сливочного масла. Собирайте торт, перемазывая коржи кремом и посыпая измельченными орехами (150 г). Дайте настояться в холодильнике 6–8 часов — это сделает торт невероятно нежным!

Ранее мы готовили восточную сладость гата. Быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Общество
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Общество
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Общество
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
Шоу-бизнес
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
Курьер популярного магазина принес москвичу торт с козявками
Москва
Курьер популярного магазина принес москвичу торт с козявками
торты
десерты
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали «позерством» нежелание Украины признавать потери
Пенсионерка оказалась в суде из-за вражды с сотрудником метро
Посол раскрыл, как в Венгрии на самом деле относятся к русской культуре
Происходящее с Зеленским вызвало тревогу в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 ноября: инфографика
Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления
Химоружие у ВСУ и база наемников в Харькове: новости СВО к утру 23 ноября
В ГД предложили маркировать контент, созданный человеком
Командиры ВСУ бросили солдат перед лицом смертельной угрозы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА в российском небе
В двух российских городах ввели ограничения для самолетов
Келлог рассказал, чего хотят избежать США в плане по Украине
«Придется водоканалы банкротить»: в Раде устроили жуткую истерику
ВСУ распускают Иностранный легион
Филолог рассказала, что вскоре может произойти с отчеством в разговорах
«Напичкан наемниками»: ВСУ разработали новый план после потери Купянска
Назван самый верный способ проверки наличия взятых мошенниками кредитов
Известный российский хоккеист получил травму в матче НХЛ
Американские военные научатся стрелять по конфискованным дронам из КНР
Появились кадры искореженного после «штурма» станции метро автомобиля
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.