Торт на Новый год: простые творожные коржи с заварным кремом — никакой мороки, а вкус просто огонь. Его точно захочется печь снова. Помните тот самый вкус домашнего торта, который пекла бабушка? Этот рецепт творожного торта с ореховым кремом подарит вам те же теплые эмоции! Воздушные творожные коржи и шелковистый заварной крем создают идеальную гармонию. Настоящее воплощение домашнего уюта!

Для теста смешайте 200 граммов творога, 1 яйцо, стакан сахара, щепотку ванилина и чайную ложку гашеной соды. Добавьте около 300 граммов муки — должно получиться мягкое тесто. Разделите на 6–8 частей, раскатайте тонкие коржи и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Для крема взбейте яйцо со стаканом сахара и 3 ст. л. муки, постепенно влейте 500 мл молока. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Остудите, затем взбейте с 150 граммами мягкого сливочного масла. Собирайте торт, перемазывая коржи кремом и посыпая измельченными орехами (150 г). Дайте настояться в холодильнике 6–8 часов — это сделает торт невероятно нежным!

