Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке

Вяленые помидоры на зиму — заготовка, позволяющая сохранить аромат и вкус лета. Такие томаты подходят для салатов, гарниров или просто как пикантная закуска. Приготовить их совсем несложно, а результат всегда будет радовать нотками тепла и свежести в холода.

Выберите мясистые помидоры среднего размера, промойте и разрежьте на части. Удалите часть с соком и семенами. Помидоры посолите и высушите при температуре около 70 градусов в сушилке или духовке до полуготовности — обычно это занимает 10–12 часов. Затем в банках чередуйте слои томатов с мелко нарезанным чесноком и итальянскими травами. Залейте все прокаленным оливковым маслом и плотно закройте крышками.

Такой простой способ приготовления вяленых помидоров на зиму позволит вам наслаждаться насыщенным вкусом овощей круглый год без лишних хлопот.

Ранее мы поделились рецептами маринованного арбуза на зиму.