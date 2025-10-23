Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:30

Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке

Домашний рецепт вяленых помидоров Домашний рецепт вяленых помидоров Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые помидоры на зиму — заготовка, позволяющая сохранить аромат и вкус лета. Такие томаты подходят для салатов, гарниров или просто как пикантная закуска. Приготовить их совсем несложно, а результат всегда будет радовать нотками тепла и свежести в холода.

Выберите мясистые помидоры среднего размера, промойте и разрежьте на части. Удалите часть с соком и семенами. Помидоры посолите и высушите при температуре около 70 градусов в сушилке или духовке до полуготовности — обычно это занимает 10–12 часов. Затем в банках чередуйте слои томатов с мелко нарезанным чесноком и итальянскими травами. Залейте все прокаленным оливковым маслом и плотно закройте крышками.

Такой простой способ приготовления вяленых помидоров на зиму позволит вам наслаждаться насыщенным вкусом овощей круглый год без лишних хлопот.

Ранее мы поделились рецептами маринованного арбуза на зиму.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
