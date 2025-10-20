Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:45

Эти мини-пиццы сведут с ума всех: секрет в начинке из крабовых палочек — так вы точно еще не готовили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется пиццы, но нет времени замешивать тесто, на помощь приходят быстрые мини-пиццы на хлебе. Хрустящая основа, нежный расплавленный сыр, сочные помидоры и ароматные крабовые палочки превращают обычный ужин в маленький праздник. Эти мини-пиццы понравятся и детям, и взрослым, а готовятся всего за несколько минут.

Для приготовления понадобятся 8 ломтиков тостового хлеба или багета, 150 г крабовых палочек, 2 помидора, 200 г моцареллы, 4 столовые ложки томатного соуса или песто, 2 ложки майонеза, один зубчик чеснока, специи и зелень по вкусу. Хлеб слегка подрумянивают в тостере или на сухой сковороде, чтобы он стал хрустящим. Майонез смешивают с давленым чесноком и наносят на хлеб поверх томатного соуса или песто.

Далее выкладывают нарезанные крабовые палочки и кружочки помидоров, посыпают тертой моцареллой и отправляют в разогретую до 200 °C духовку на 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится. Готовые мини-пиццы украшают свежей зеленью и подают сразу. Этот простой рецепт превращает привычный хлеб в аппетитную закуску, которая станет хитом любого семейного ужина или дружеской вечеринки.

Ранее мы готовили крабово-сырные шарики с морковью. Какие же они вкусные и простые.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
