Какие же они вкусные и простые: крабово-сырные шарики с морковью — готовлю на все застолья. Нежная текстура, яркий цвет и пикантный вкус создают восхитительную гармонию. Идеальная закуска, которая готовится за 20 минут, но производит впечатление изысканного ресторанного блюда.

Ингредиенты

Сыр твердый — 300 г

Морковь — 500 г

Крабовые палочки — 200 г

Орехи грецкие — 50 г

Чеснок — по вкусу

Укроп — 1 пучок

Майонез — 5 ст. л.

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Морковь, сыр и крабовые палочки натрите на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем. Укроп мелко порубите. Сформируйте из массы небольшие шарики и обваляйте их в укропе. Охладите в холодильнике 30 минут перед подачей для лучшего сохранения формы.

