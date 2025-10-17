Какие же они вкусные и простые: крабово-сырные шарики с морковью — готовлю на все застолья. Нежная текстура, яркий цвет и пикантный вкус создают восхитительную гармонию. Идеальная закуска, которая готовится за 20 минут, но производит впечатление изысканного ресторанного блюда.
Ингредиенты
- Сыр твердый — 300 г
- Морковь — 500 г
- Крабовые палочки — 200 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Чеснок — по вкусу
- Укроп — 1 пучок
- Майонез — 5 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Морковь, сыр и крабовые палочки натрите на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем.
- Укроп мелко порубите. Сформируйте из массы небольшие шарики и обваляйте их в укропе. Охладите в холодильнике 30 минут перед подачей для лучшего сохранения формы.
