Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:15

Какие же они вкусные и простые: крабово-сырные шарики с морковью — готовлю на все застолья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие же они вкусные и простые: крабово-сырные шарики с морковью — готовлю на все застолья. Нежная текстура, яркий цвет и пикантный вкус создают восхитительную гармонию. Идеальная закуска, которая готовится за 20 минут, но производит впечатление изысканного ресторанного блюда.

Ингредиенты

  • Сыр твердый — 300 г
  • Морковь — 500 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Чеснок — по вкусу
  • Укроп — 1 пучок
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Морковь, сыр и крабовые палочки натрите на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем.
  2. Укроп мелко порубите. Сформируйте из массы небольшие шарики и обваляйте их в укропе. Охладите в холодильнике 30 минут перед подачей для лучшего сохранения формы.

Ранее мы готовили обалденную закуску из капусты на любой праздник. Не квашеная, а гораздо круче.

Читайте также
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто
Общество
Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Общество
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Этот рулет из лаваша съедается за секунды! Секрет — в сочной начинке с копченой курицей
Общество
Этот рулет из лаваша съедается за секунды! Секрет — в сочной начинке с копченой курицей
Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам
Общество
Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам
закуска
крабовые палочки
сыр
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Песков раскрыл, зачем Путин на самом деле звонил Трампу
В Кремле объяснили, почему не разглашают детали разговора Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.