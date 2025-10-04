Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 17:00

Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что пробовали настоящее харчо, то этот рецепт перевернет ваше представление! Грузинское харчо — это не просто рисовый суп, а настоящая симфония вкусов: наваристый, острый, с легкой кислинкой и умопомрачительным ароматом специй. Секрет его в особой пасте из аджики и томатов, которая создает ту самую густую, насыщенную основу. Это блюдо с характером — согревает, бодрит и лечит душу в любую непогоду. Как только в доме начинает пахнуть чесноком, кинзой и уцхо-сунели, все сразу понимают: сегодня будет праздник!

Для супа нам понадобится: 500 г говяжьей грудинки, 1 стакан риса, 2 луковицы, 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. аджики, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, по 1 ч. л. хмели-сунели и уцхо-сунели, соль и перец. Мясо заливаем 2,5 л воды и варим 1,5 часа до мягкости. Лук нарезаем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к луку томатную пасту и аджику, тушим 2 минуты. Готовое мясо вынимаем, бульон процеживаем. Возвращаем мясо в бульон, добавляем обжарку и промытый рис. Варим 15 минут. За 5 минут до готовности добавляем специи, толченый чеснок и рубленую кинзу. Даем настояться под крышкой 20 минут. Подаем с грузинским хлебом и свежей зеленью!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Готовлю гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! От теста до выпечки — 30 минут
Общество
Готовлю гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! От теста до выпечки — 30 минут
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Рассольник по-рыбному: такой вариант вы точно полюбите — обновленный рецепт
Общество
Рассольник по-рыбному: такой вариант вы точно полюбите — обновленный рецепт
Забрала рецепт у турецкой хозяйки: варим уют в кастрюле за 20 минут. «Суп невесты», или «Эзо чорбасы»
Общество
Забрала рецепт у турецкой хозяйки: варим уют в кастрюле за 20 минут. «Суп невесты», или «Эзо чорбасы»
рецепты
кулинария
супы
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах в Грузии определился победитель
Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали
Сборная России по футболу хитростью взяла золото на Играх стран СНГ
На парламентских выборах в Чехии появился лидер
Стали известны подробности спасения дельфина-малыша на берегу моря
Звезде «Форсажа» грозит тюрьма из-за смерти соседской собаки
Операция «Труба 2.0» и ответ «Томагавкам»: новости СВО к вечеру 4 октября
Приемная мать лишилась 11 детей из-за жестокого обращения с ними
Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать
Столтенберг раскрыл, как Трамп шантажировал НАТО
Школьницу забросали горящими спичками и вырвали волосы в день рождения
Орбан ответил, какая форма существования Украины устроит Венгрию
Стало известно, почему альпинисты сорвались с вулкана на Камчатке
Квадроцикл без водителя влетел в пенсионера в Подмосковье
Известный альпинист захотел покорить Эль-Капитан и разбился
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Несколько сотен цыплят погибли в пожаре
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
В Чехии завершились выборы в парламент
Бывший тесть Кокорина попался на вымогательстве $1 млн у Смолова
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.