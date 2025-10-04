Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!

Если вы думаете, что пробовали настоящее харчо, то этот рецепт перевернет ваше представление! Грузинское харчо — это не просто рисовый суп, а настоящая симфония вкусов: наваристый, острый, с легкой кислинкой и умопомрачительным ароматом специй. Секрет его в особой пасте из аджики и томатов, которая создает ту самую густую, насыщенную основу. Это блюдо с характером — согревает, бодрит и лечит душу в любую непогоду. Как только в доме начинает пахнуть чесноком, кинзой и уцхо-сунели, все сразу понимают: сегодня будет праздник!

Для супа нам понадобится: 500 г говяжьей грудинки, 1 стакан риса, 2 луковицы, 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. аджики, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, по 1 ч. л. хмели-сунели и уцхо-сунели, соль и перец. Мясо заливаем 2,5 л воды и варим 1,5 часа до мягкости. Лук нарезаем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к луку томатную пасту и аджику, тушим 2 минуты. Готовое мясо вынимаем, бульон процеживаем. Возвращаем мясо в бульон, добавляем обжарку и промытый рис. Варим 15 минут. За 5 минут до готовности добавляем специи, толченый чеснок и рубленую кинзу. Даем настояться под крышкой 20 минут. Подаем с грузинским хлебом и свежей зеленью!

