Рассольник по-рыбному: такой вариант вы точно полюбите — обновленный рецепт

Рыбный рассольник представляет собой вариацию классического русского супа с заменой мясной основы на рыбную. Это блюдо отличается насыщенным вкусом, который создается за счет сочетания рыбного бульона и кисловатых ноток соленых огурцов. Такой суп обладает меньшей калорийностью по сравнению с традиционным рассольником, сохраняя при этом сытность и питательность.

Для приготовления потребуется: 500 г рыбного филе (судак, треска или лосось), 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3-4 соленых огурца, 100 г перловой крупы, 2 ст. л. огуречного рассола, лавровый лист, укроп, соль, перец. Перловку предварительно замачивают на 2-3 часа. Рыбу заливают холодной водой, доводят до кипения и варят 20 минут. Добавляют нарезанный картофель и подготовленную крупу. Лук и морковь пассеруют и вместе с натертыми огурцами добавляют в суп. Вливают рассол, кладут специи и варят до готовности картофеля. Секрет успеха заключается в использовании рассола — он придает супу характерную кислинку и насыщенность. Подают с рубленой зеленью и сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.