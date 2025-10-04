«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что не потерпит от палестинского движения ХАМАС задержек в освобождении израильских заложников. Он подчеркнул, что поддерживает временное прекращение огня со стороны ЦАХАЛ ради заключения мирного соглашения.

ХАМАС должен действовать быстро — или все предложения будут сняты. Я не потерплю задержки, — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил о поддержке мирного плана Трампа по сектору Газа. При этом глава правительства предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно. Он также подчеркнул, что предложение США соответствует ключевым принципам Израиля: возвращению всех заложников, полному разоружению ХАМАС и демилитаризации Газы.