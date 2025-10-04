Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 12:26

План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС

«Исламский джихад» одобрил позицию ХАМАС по плану США в секторе Газа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Палестинская организация «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выразила поддержку ответу движения ХАМАС на американский план урегулирования военного конфликта в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. В заявлении группировки указывается, что позиция их единомышленников отражает общую точку зрения фракций палестинского сопротивления.

[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад» ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению, — отмечается в комментарии группировки.

Ранее президент Соединенных Штатов в ходе пресс-брифинга после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил разработанный Вашингтоном план по прекращению военных действий в секторе Газа. Согласно заявлению американского лидера, данный документ предполагает ликвидацию военного потенциала движения ХАМАС и других палестинских вооруженных формирований.

ХАМАС
сектор Газа
Ближний Восток
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.