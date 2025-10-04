План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС «Исламский джихад» одобрил позицию ХАМАС по плану США в секторе Газа

Палестинская организация «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выразила поддержку ответу движения ХАМАС на американский план урегулирования военного конфликта в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. В заявлении группировки указывается, что позиция их единомышленников отражает общую точку зрения фракций палестинского сопротивления.

[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и «Исламский джихад» ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению, — отмечается в комментарии группировки.

Ранее президент Соединенных Штатов в ходе пресс-брифинга после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил разработанный Вашингтоном план по прекращению военных действий в секторе Газа. Согласно заявлению американского лидера, данный документ предполагает ликвидацию военного потенциала движения ХАМАС и других палестинских вооруженных формирований.