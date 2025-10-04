Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 05:18

Трамп опубликовал ответ ХАМАС на план США по перемирию в Газе

Президент США Дональд Трамп обнародовал в своей социальной сети Truth Social официальный ответ движения ХАМАС на мирные инициативы Белого дома по сектору Газа. Публикация представляет собой фотографию документа на английском языке.

Глава государства не сопроводил размещенный материал какими-либо личными комментариями. Также никаких дополнительных пояснений не дала и администрация президента.

Ранее Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого президент США рассказал, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. Он отметил, что это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Тем временем выяснилось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.

