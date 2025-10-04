Клуб «Валдай»
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что попросил главу государства помнить о балканской тематике на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. По словам политика, которые приводит ТАСС, он призвал Путина попытаться выработать прочные решения по данному вопросу.

Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным, — сказал Додик.

По мнению политика, балканский вопрос может иметь «большое значение» в переговорах России и США. Додик не исключил, что создание Москвой и Вашингтоном специальной комиссии по Балканам могло бы стать «самым правильным решением».

Ранее Додик заявил, что Запад совершает крупную ошибку на Украине. По его словам, Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать. Додик также уверен, что уже спустя два года лидеры западных стран будут вынуждены выстраиваться в очередь для визитов в Кремль.

