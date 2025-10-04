Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 18:50

«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад

Белгородские власти скорректируют план работы аварийных бригад из-за ВСУ

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Администрация Белгородской области скорректирует план дополнительных мероприятий по работе аварийных бригад, изучив последствия атак на Белгород со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, анализ показал, что нынешняя система требует определенных доработок.

После анализа последствий атаки ВСУ на Белгород видим, что требуются определенные доработки, — сказал Гладков.

Глава приграничного региона признал, что обеспечить генератором каждую квартиру невозможно. По его словам, многие собственники приобретают их сами. Сейчас администрация активно выстраивает новую схему взаимодействия между различными сферами.

Это должно позволить нам оперативно улучшить существующую схему, исходя из уже имеющегося опыта, — заключил губернатор.

По данным Гладкова, в общей сложности за сентябрь в Белгородской области в результате украинских атак погибли 20 человек. При этом количество раненых за указанный период достигло 185 человек.

Белгород
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
