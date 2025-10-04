«Это полное безумие»: на Западе пришли в ужас из-за помощи Британии ВСУ Журналист Фази счел безумием помощь Британии ВСУ с ударами вглубь России

Политика Великобритании по оказанию помощи Украине в ударах по территории России представляет собой «безумие», с такой оценкой в соцсети X выступил журналист Томас Фази. Он раскритиковал статью западных СМИ, в которой говорилось, что Лондон уже предоставляет Киеву возможность бить вглубь РФ.

Это полное безумие. Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны, — отметил журналист.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что заявление британского министра обороны Джона Хили, обращенное к президенту России Владимиру Путину, содержит элементы саморазоблачения. По ее оценке, призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине фактически представляет собой признание причастности Великобритании к эскалации напряженности.

До этого член Госдумы Андрей Колесник отметил, что западные государства испытывают усталость от финансирования военных действий на Украине и пытаются замаскировать свою уязвимую позицию громкими риторическими выпадами в адрес России. По его мнению, подобные заявления демонстрируют неспособность стран — союзниц Киева сохранять доминирующие позиции.