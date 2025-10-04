Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:13

«Это полное безумие»: на Западе пришли в ужас из-за помощи Британии ВСУ

Журналист Фази счел безумием помощь Британии ВСУ с ударами вглубь России

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политика Великобритании по оказанию помощи Украине в ударах по территории России представляет собой «безумие», с такой оценкой в соцсети X выступил журналист Томас Фази. Он раскритиковал статью западных СМИ, в которой говорилось, что Лондон уже предоставляет Киеву возможность бить вглубь РФ.

Это полное безумие. Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны, — отметил журналист.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что заявление британского министра обороны Джона Хили, обращенное к президенту России Владимиру Путину, содержит элементы саморазоблачения. По ее оценке, призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине фактически представляет собой признание причастности Великобритании к эскалации напряженности.

До этого член Госдумы Андрей Колесник отметил, что западные государства испытывают усталость от финансирования военных действий на Украине и пытаются замаскировать свою уязвимую позицию громкими риторическими выпадами в адрес России. По его мнению, подобные заявления демонстрируют неспособность стран — союзниц Киева сохранять доминирующие позиции.

Европа
политика
Великобритания
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Стала известна судьба упавшего в Фонтанку водителя Porsche
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.