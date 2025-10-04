Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:56

На Западе узнали, какие проблемы обрушились на Францию из-за НАТО

Defense News: Франция столкнулась с проблемами при переброске войск НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция испытывает серьезные проблемы при переброске личного состава и техники на фоне стремления НАТО усиливать присутствие вблизи восточной границы военного блока, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола. Это обусловлено европейской бюрократией, замедляющей данный процесс.

Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, чтобы получить разрешение на пересечение территории соседних стран военным конвоем, уходит не один десяток дней. При этом установленный Евросоюзом срок составляет только пять дней. Феола убежден, что ЕС следует «вернуться к тому, что было во времена холодной войны» и лучше продумать наземную транспортную сеть.

Ранее эксперт Брэндон Дж. Вайхерт назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» доказательством того, что в России серьезно относятся к ядерному апокалипсису. По его словам, Москва может быть уверена, что НАТО хорошо обдумает свои действия, прежде чем пытаться давить на нее.

