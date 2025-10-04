На Западе узнали, какие проблемы обрушились на Францию из-за НАТО Defense News: Франция столкнулась с проблемами при переброске войск НАТО

Франция испытывает серьезные проблемы при переброске личного состава и техники на фоне стремления НАТО усиливать присутствие вблизи восточной границы военного блока, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола. Это обусловлено европейской бюрократией, замедляющей данный процесс.

Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, чтобы получить разрешение на пересечение территории соседних стран военным конвоем, уходит не один десяток дней. При этом установленный Евросоюзом срок составляет только пять дней. Феола убежден, что ЕС следует «вернуться к тому, что было во времена холодной войны» и лучше продумать наземную транспортную сеть.

