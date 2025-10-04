Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 06:54

В США раскрыли, какое вооружение не даст НАТО давить на Россию

NI: межконтинентальная ракета «Ярс» не даст НАТО давить на Россию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» является доказательством того, что в Кремле серьезно относятся к ядерному апокалипсису, заявил эксперт Брэндон Дж. Вайхерт. По его словам, благодаря этому Россия может быть уверена, что НАТО хорошо обдумает свои действия, прежде чем пытаться давить на Москву, передает The National Interesеt.

Ракету практически невозможно сбить. Уничтожить ее на земле — тоже крайне непростая задача. Она может быть запущена либо из укрепленных шахт, либо с самоходных пусковых установок, что позволяет «Ярсу» рассредоточиваться и прятаться в лесистых или отдаленных районах. Эта мобильность является ключевым фактором, — написал эксперт.

Он добавил, что «Ярс» должен беспокоить всех. Это оружие дает Москве возможность оперативно и эффективно дать отпор любому противнику, констатировал автор статьи.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу сообщил, что «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.

До этого военный эксперт Борис Рожин предположил, что крейсер «Адмирал Нахимов» можно использовать в ходе СВО как ударный носитель ракет. Корабль после ремонта и глубокой модернизации вышел в море.

НАТО
США
Россия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.