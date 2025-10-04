В США раскрыли, какое вооружение не даст НАТО давить на Россию NI: межконтинентальная ракета «Ярс» не даст НАТО давить на Россию

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» является доказательством того, что в Кремле серьезно относятся к ядерному апокалипсису, заявил эксперт Брэндон Дж. Вайхерт. По его словам, благодаря этому Россия может быть уверена, что НАТО хорошо обдумает свои действия, прежде чем пытаться давить на Москву, передает The National Interesеt.

Ракету практически невозможно сбить. Уничтожить ее на земле — тоже крайне непростая задача. Она может быть запущена либо из укрепленных шахт, либо с самоходных пусковых установок, что позволяет «Ярсу» рассредоточиваться и прятаться в лесистых или отдаленных районах. Эта мобильность является ключевым фактором, — написал эксперт.

Он добавил, что «Ярс» должен беспокоить всех. Это оружие дает Москве возможность оперативно и эффективно дать отпор любому противнику, констатировал автор статьи.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу сообщил, что «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.

До этого военный эксперт Борис Рожин предположил, что крейсер «Адмирал Нахимов» можно использовать в ходе СВО как ударный носитель ракет. Корабль после ремонта и глубокой модернизации вышел в море.