Немецкий яблочный штрудель: простой рецепт из готового слоеного теста

Если хочется чего-то сладкого, немецкий яблочный штрудель — отличный выбор. Этот популярный десерт легко приготовить, особенно если использовать готовое слоеное тесто. Результат всегда радует: нежные яблоки в хрустящем тесте.

Возьмите 500 г готового слоеного теста, 4 средних яблока, 100 г сахарного песка, 1 ч. л. корицы и 50 г изюма без косточек. Фрукты нашинкуйте кубиками, смешайте с сахаром-песком, корицей и изюмом. Тесто раскатайте, поверх выложите фруктовую смесь ровным слоем, сверните в рулет и выпекайте 25 минут при 180 градусах.

Когда немецкий яблочный штрудель подрумянится и наполнит кухню аппетитным ароматом, он готов. Такой легкий рецепт позволит быстро насладиться настоящим вкусом немецкой классики. Готовьте с удовольствием и удивляйте близких!

Ранее мы поделились классическим рецептом душистой шарлотки.