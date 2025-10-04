Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:53

Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов

Бразилия сообщила о желании поставлять морепродукты в Россию

Бразильские экспортеры хотели бы поставлять морепродукты в Россию, заявил глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие настроения усилились на фоне новых пошлин на рынке США. В Бразилии надеются получить соответствующее разрешение для компаний.

Пока что возможности для Бразилии поставлять морепродукты сюда нет, но запрос большой. Есть даже некое отчаяние, потому что 80% экспорта морепродуктов бразильских компаний шло в Соединенные Штаты, — говорится в сообщении.

В конце июля президент США Дональд Трамп поднял пошлины на бразильскую продукцию до 50%. Исключениями стали стратегические сектора, такие как авиастроение, энергетика и сельское хозяйство.

Ранее Трамп анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».

