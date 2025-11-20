Аналитики заявили о снижении морских поставок нефти из России

Поставки российской нефти морским путем сократились до уровня января текущего года, передает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Центра ценовых индексов. По их данным, в период с 10 по 16 ноября суточный объем отгрузок упал до 291 тыс. тонн, что на 12,7% меньше результата предыдущей недели.

Значительное снижение экспортных операций было зафиксировано в балтийском порту Приморск, где объемы упали более чем на 70%. Параллельно с этим в Новороссийске в середине ноября произошла приостановка отгрузок, которая была связана с нештатной ситуацией.

Аналитики ЦЦИ объясняют это резкое падение необходимостью перестройки логистических цепочек после введения американских санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Одновременно с сокращением объемов поставок наблюдается рост затрат на морские перевозки. Стоимость фрахта танкеров по маршруту из Новороссийска в Западную Индию поднялась до $8,6 (696,08 рубля) за баррель, а тарифы в Азово-Черноморском бассейне достигли максимальных значений в этом году. Участники рынка связывают это с уменьшением доступного количества судов, в особенности под управлением греческих судовладельцев.

По мнению экспертов, будущие показатели экспорта будут напрямую зависеть от того, как импортеры будут оценивать риски, связанные с санкциями. В то же время сохраняющиеся высокие ставки фрахта могут сделать этот рынок привлекательным для новых перевозчиков из Китая, ОАЭ и Греции.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава государства поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. При этом сам Трамп или официальные представители Белого дома пока не подтвердили информацию об этом.