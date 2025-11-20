Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:25

Аналитики заявили о снижении морских поставок нефти из России

ЦЦИ: морской экспорт российской нефти снизился до 291 тыс. тонн в сутки

Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поставки российской нефти морским путем сократились до уровня января текущего года, передает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Центра ценовых индексов. По их данным, в период с 10 по 16 ноября суточный объем отгрузок упал до 291 тыс. тонн, что на 12,7% меньше результата предыдущей недели.

Значительное снижение экспортных операций было зафиксировано в балтийском порту Приморск, где объемы упали более чем на 70%. Параллельно с этим в Новороссийске в середине ноября произошла приостановка отгрузок, которая была связана с нештатной ситуацией.

Аналитики ЦЦИ объясняют это резкое падение необходимостью перестройки логистических цепочек после введения американских санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Одновременно с сокращением объемов поставок наблюдается рост затрат на морские перевозки. Стоимость фрахта танкеров по маршруту из Новороссийска в Западную Индию поднялась до $8,6 (696,08 рубля) за баррель, а тарифы в Азово-Черноморском бассейне достигли максимальных значений в этом году. Участники рынка связывают это с уменьшением доступного количества судов, в особенности под управлением греческих судовладельцев.

По мнению экспертов, будущие показатели экспорта будут напрямую зависеть от того, как импортеры будут оценивать риски, связанные с санкциями. В то же время сохраняющиеся высокие ставки фрахта могут сделать этот рынок привлекательным для новых перевозчиков из Китая, ОАЭ и Греции.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава государства поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. При этом сам Трамп или официальные представители Белого дома пока не подтвердили информацию об этом.

Россия
нефть
торговля
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.