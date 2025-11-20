Близкий друг Плисецкой вспомнил, какой она была при жизни Журналист Ефимович: Плисецкая была простым и искренним человеком

Балерина Майя Плисецкая была простым и искренним человеком — она не выносила лжи, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» журналист и биограф артистки Николай Ефимович. Он дружил с народной артисткой СССР 20 лет.

Она не терпела неправды, в непростой среде прожила: говорила, что оставить в гримерке кольца нельзя — тут же сопрут! Хотя, конечно, она не носила их, поскольку с ними невозможно было репетировать. Плисецкая была недосягаемая, невероятная и простая. Это гениальное сочетание, — отметил Ефимович.

Он также вспомнил, что Плисецкой было интересно общаться со своей домработницей Екатериной несмотря на то, что она ничего не понимала в балете и искусстве в целом. Журналист добавил, что Плисецкая отличалась не только простотой и душевностью, но и щедростью.

Ранее опубликовали уникальные фрагменты интервью, где Плисецкая вспоминает о детстве, театре, балете и многом другом. Беседа с артисткой состоялась в 2012 году, за три года до ее смерти. Однако тогда интервью не было напечатано, поскольку против публикации возражал ее супруг композитор Родион Щедрин.