Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:29

Слуцкий раскрыл условия возобновления переговоров с Киевом

Слуцкий заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия готова возобновить переговоры с Украиной, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, ключевым условием остается реальная готовность украинской стороны. Слуцкий подчеркнул, что сам факт начала диалога не определяет результата без выполнения базовых требований Москвы.

Мы к переговорам всегда готовы. У нас профессиональная команда переговорщиков во главе с Владимиром Вячеславовичем Мединским. Важно, чтобы к переговорам реально была готова другая сторона, а не так, как было в 2022 году, когда <...> главой украинской переговорной делегации документ был попросту выброшен в корзину, — сказал Слуцкий.

Он добавил, что в ближайшие дни станет понятно, готова ли украинская делегация к диалогу. По его оценке, переговоры требуют реальной базы: изменения украинского законодательства, исключения элементов нацистской идеологии, а также демилитаризации и внеблокового статуса. Слуцкий подчеркнул, что сам факт встречи сторон мало что значит и важен только результат, который должен быть устойчивым и исключать возможность отката.

То, что стороны сядут за стол переговоров, еще само по себе <...> мало что значит. Важен результат. Тот результат, который можно считать не сгораемым и отталкиваясь от которого, можно говорить о том, что последний, уверен в этом, в истории человечества нацистский режим идет к прекращению своего существования, — заключил Слуцкий.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров достигли взаимопонимания в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта. По данным Axios, украинский президент Владимир Зеленский предоставил Умерову необходимые полномочия для дискуссии. Кроме того, замечания украинской стороны были учтены при формировании окончательного варианта плана.
Леонид Слуцкий
переговоры
Россия
Украина
Семен Товстый
С. Товстый
Елена Васильченко
Е. Васильченко
