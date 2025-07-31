Трамп согласовал повышение пошлины на импорт из одной страны

Трамп согласовал повышение пошлины на импорт из одной страны Трамп установил размер пошлин до 50% на импорт из Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении таможенных пошлин на бразильские товары до 50%. Он заявил, что действия Бразилии угрожают национальной безопасности Америки, говорится в официальном заявлении Белого дома.

Это решение вступит в силу 1 августа. Оно связано с политическим преследованием бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Действия правительства Бразилии представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, — указали в Белом доме.

Болсонару, союзник Трампа, отстранен от власти до 2030 года за предполагаемую причастность к беспорядкам 2023 года. Нынешний президент Лула да Силва резко раскритиковал Трампа, посоветовав ему «меньше сидеть в интернете».

Эскалация произошла на фоне глобального пересмотра США торговых тарифов — с апреля действуют 10% пошлины на товары из 185 стран. Администрация Трампа продолжает переговоры, угрожая дальнейшими ограничениями для несговорчивых партнеров.

Бразилия пока не объявила об ответных шагах. На данный момент объем двусторонней торговли превышает $100 млрд (7,8 трлн рублей).

Ранее Индия также прокомментировала заявление президента США о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Нью-Дели. Она заявила, что сделает все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Власти подчеркнули, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса.