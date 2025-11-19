Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:13

Секрет идеального сочетания: беру гребешки и орзо — через 40 минут на столе элегантное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо родилось из спора с сестрой, кто сможет приготовить более изысканный ужин из случайных продуктов. Мой вариант с гребешками и орзо не только выиграл пари, но и стал нашим любимым блюдом для особых случаев. Сочетание нежных морских гребешков с ароматными запеченными овощами оказалось на удивление гармоничным.

Готовлю так: сначала запекаю овощи. Выкладываю в форму томаты (3 шт.), болгарский перец (2 шт.), красный лук (1 шт) и чеснок (1 головка), сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в духовку на 30 минут при 190°C. Запеченные овощи перебиваю в блендере до однородного соуса. На сковороде обжариваю гребешки (300 г) до золотистой корочки, откладываю в сторону. В ту же сковороду добавляю пасту орзо (250 г), вливаю овощной соус и воду (500 мл), готовлю под крышкой 15 минут, периодически помешивая. В конце добавляю сливки (2 ст. л.), гребешки и рубленую петрушку. Подаю сразу, пока блюдо горячее.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

