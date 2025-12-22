Немного курятины, укроп и никаких вредных добавок — эта копеечная намазка заменила нашей семье покупные паштеты

Куриная грудка и морковь — одни из самых доступных продуктов. Этот рецепт показывает, как из них можно создать изысканную, ресторанную намазку. Маринование лука в яблочном уксусе убирает лишнюю горечь и резкость, оставляя только пикантную хрусткость и аромат. А укроп и вареные яйца добавляют ноты классического домашнего вкуса.

Куриную грудку (600–700 г) и очищенную, нарезанную крупными кусками морковь (300–400 г) кладу в кастрюлю. Заливаю водой, чтобы покрывало, добавляю соль (1–1,5 ч. л.) и перец горошком по желанию. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5–10 минут до конца добавляю лавровый лист. Снимаю с огня и даю полностью остыть в бульоне.

Луковицу (30–50 г) мелко-мелко режу. Заливаю ее яблочным уксусом (3–4%), чтобы слегка покрыло, и оставляю мариноваться на 5–10 минут.

Достаю курицу и морковь из бульона (бульон можно сохранить для супа). Куриное мясо отделяю от костей и кожи. Пропускаю мясо и морковь через мясорубку с крупной решеткой в миску.

Вареные яйца (3 шт.) натираю на крупной терке и добавляю к курино-морковной массе. Мелко рублю укроп. С лука сливаю уксус.

Соединяю все ингредиенты в миске: мясо с морковью, яйца, укроп и маринованный лук. Тщательно перемешиваю. Пробую и при необходимости добавляю еще соли и молотого черного перца.

Паштет готов. Храню в закрытом контейнере в холодильнике. Перед подачей даю немного постоять при комнатной температуре.

