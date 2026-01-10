Воздушные профитроли с паштетом и клюквенным джемом. Изящная французская классика за пару минут

Эта изящная закуска доказывает, что французская классика может быть не только десертом. Воздушные, полые внутри булочки из заварного теста становятся идеальной основой для насыщенного паштета, а яркая нотка клюквенного джема добавляет свежести и пикантный контраст. Такое сочетание выглядит по-праздничному утончённо, а готовится на удивление быстро, если использовать качественный готовый паштет.

Для приготовления вам понадобится: для профитролей: 125 мл воды, 50 г сливочного масла, 75 г муки, 2 яйца, щепотка соли; для начинки: 200 г печёночного или мясного паштета, 4 ст. л. клюквенного джема, свежая зелень для украшения. В кастрюле доведите воду с маслом и солью до кипения. Убавьте огонь и всыпьте всю муку, интенсивно размешивая, пока тесто не соберётся в ком. Снимите с огня, слегка остудите и по одному введите яйца, добиваясь гладкой блестящей массы. Чайной ложкой выложите небольшие шарики теста на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистого цвета, не открывая духовку. Готовые профитроли полностью остудите. Аккуратно разрежьте их пополам, заполните нижние части паштетом, добавьте по ½ ч.л. джема и накройте верхушками. Украсьте веточкой зелени. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.