Салат «Шахерезада» — тысяча и одна ночь в одной тарелке. Ярче и ароматнее любой мимозы

Этот салат — настоящая восточная сказка, где каждый слой открывает новый вкусовой сюжет. Нежная курица в пряных специях, тающий сыр, свежие овощи и лёгкая кислинка граната сплетаются в роскошную и гармоничную композицию. Его эффектное оформление делает блюдо главным украшением стола, а насыщенный вкус надолго остаётся в памяти, затмевая привычные праздничные салаты.

Для салата вам понадобится: 400 г куриного филе, 200 г твёрдого сыра, 3 отварных яйца, 2 свежих огурца, 1 крупная морковь, 150 г консервированной кукурузы, 1 гранат, 100 г грецких орехов. Для маринада и заправки: 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. карри, 250 г майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Куриное филе нарежьте кубиками, замаринуйте на 20 минут в смеси соевого соуса и карри, затем обжарьте до готовности. Морковь натрите на крупной тёрке и слегка обжарьте. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Грецкие орехи измельчите. Выкладывайте салат слоями на широкое плоское блюдо, слегка промазывая майонезом, смешанным с давленым чесноком: курица, морковь, огурцы, кукуруза, яйца, сыр. Верхний слой густо покройте майонезом. Дайте салату пропитаться 2-3 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте салат, создав узор из зёрен граната и посыпкой из измельчённых грецких орехов по краям блюда.

