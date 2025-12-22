Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:55

Салат «Шахерезада» — тысяча и одна ночь в одной тарелке. Ярче и ароматнее любой мимозы

Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая восточная сказка, где каждый слой открывает новый вкусовой сюжет. Нежная курица в пряных специях, тающий сыр, свежие овощи и лёгкая кислинка граната сплетаются в роскошную и гармоничную композицию. Его эффектное оформление делает блюдо главным украшением стола, а насыщенный вкус надолго остаётся в памяти, затмевая привычные праздничные салаты.

Для салата вам понадобится: 400 г куриного филе, 200 г твёрдого сыра, 3 отварных яйца, 2 свежих огурца, 1 крупная морковь, 150 г консервированной кукурузы, 1 гранат, 100 г грецких орехов. Для маринада и заправки: 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. карри, 250 г майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Куриное филе нарежьте кубиками, замаринуйте на 20 минут в смеси соевого соуса и карри, затем обжарьте до готовности. Морковь натрите на крупной тёрке и слегка обжарьте. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Грецкие орехи измельчите. Выкладывайте салат слоями на широкое плоское блюдо, слегка промазывая майонезом, смешанным с давленым чесноком: курица, морковь, огурцы, кукуруза, яйца, сыр. Верхний слой густо покройте майонезом. Дайте салату пропитаться 2-3 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте салат, создав узор из зёрен граната и посыпкой из измельчённых грецких орехов по краям блюда.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Общество
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом
Рулет из багета на Новый год: всего за 15 минут вы приготовите закуску для праздничного стола
Общество
Рулет из багета на Новый год: всего за 15 минут вы приготовите закуску для праздничного стола
После них «Мимозу» и не вспомнят: хрустящие мини-рулетики со шпротами и соленым огурчиком. Вкуснее любых салатов
Общество
После них «Мимозу» и не вспомнят: хрустящие мини-рулетики со шпротами и соленым огурчиком. Вкуснее любых салатов
Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот
Семья и жизнь
Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот
С ними любая шуба проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
Общество
С ними любая шуба проигрывает: коронные начинки для тарталеток, которые не оставляют шанса салатам
рецепты
салаты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.