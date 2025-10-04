Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:30

Промышленное здание попало под удар в Воронежской области

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами в ночь на 4 октября, под удар попало промышленное здание, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, там повреждена кровля и выбито несколько стекол. Кроме того, в одном частном домовладении посечена крыша хозяйственной постройки.

В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом частном домовладении посечена крыша хозпостройки, — говорится в сообщении.

Глава Воронежской области добавил, что в результате налета БПЛА обошлось без пострадавших. При этом в регионе сохраняется режим опасности воздушной атаки.

По данным Министерства обороны России, всего в ночь на 4 октября средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Из них 10 дронов уничтожили в небе над Воронежской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА, три хутора остались без электричества.

