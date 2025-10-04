Американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году, в беседе с РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину. Также он пожелал главе государства помнить о «сибирском духе». По словам Ченсли, «теплое сердце матушки-земли», «шаманский дух» и бдительность «батюшки-неба» позволили РФ «зайти так далеко».

Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить, — подчеркнул американец.

6 января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, а Ченсли в меховой шапке с рогами был одним из самых узнаваемых участников тех событий. Толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В 2021 году мужчину приговорили к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США. В марте 2023 года Ченсли вышел на свободу.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер заявил, что Россия — очень красивая страна. По его словам, он был в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске, и впечатления остались самые положительные. Россиян иностранец назвал добрыми и гостеприимными.