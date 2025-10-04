Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 07:05

Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину

Штурмовавший Капитолий американец Ченсли призвал Путина помнить о сибирском духе

Фото: AP/ТАСС

Американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году, в беседе с РИА Новости передал привет президенту России Владимиру Путину. Также он пожелал главе государства помнить о «сибирском духе». По словам Ченсли, «теплое сердце матушки-земли», «шаманский дух» и бдительность «батюшки-неба» позволили РФ «зайти так далеко».

Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить, — подчеркнул американец.

6 января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, а Ченсли в меховой шапке с рогами был одним из самых узнаваемых участников тех событий. Толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В 2021 году мужчину приговорили к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США. В марте 2023 года Ченсли вышел на свободу.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер заявил, что Россия — очень красивая страна. По его словам, он был в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске, и впечатления остались самые положительные. Россиян иностранец назвал добрыми и гостеприимными.

Владимир Путин
США
Россия
Капитолий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.