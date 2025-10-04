«Пострадали четверо»: Гладков оценил масштабы новой атаки Киева

Вооруженные силы Украины ударили по коммерческому объекту в Белгороде, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате прилета беспилотника пострадали четыре человека: мужчину и трех женщин доставляют в больницу.

В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин <…> транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

По данным Гладкова, в общей сложности за сентябрь в Белгородской области в результате украинских атак погибли 20 человек. При этом количество раненых за указанный период достигло 185 человек.

Ранее в Белгороде была временно прекращена работа трех торговых центров, а также одного рынка. Как уточнил Гладков, данная мера связана с атаками беспилотных летательных аппаратов. За сутки Белгород подвергся сразу двум ракетным обстрелам.