Готовлю гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! От теста до выпечки — 30 минут

04 октября 2025 в 14:00

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, что меня всегда выручает, когда хочется порадовать семью чем-то вкусненьким к чаю, но нет времени на сложную выпечку? Эти самые гребешки из творожного теста! Они получаются такими нежными, просто тают во рту, а аромат яблок с корицей наполняет весь дом уютом. Внешне они выглядят как маленькие аккуратные пирожки-гребешки, такие симпатичные, что их даже не хочется есть. Но стоит только попробовать один, как остановиться уже невозможно! Самое главное — тесто на твороге готовится элементарно и не требует никаких особых навыков. С ним справится даже тот, кто печет очень редко.

Для теста нам понадобится: 250 грамм творога, 200 грамм муки, 150 грамм размягченного сливочного масла и щепотка соли. Для начинки берем 2 сладких яблока, 2 столовые ложки сахара и половину чайной ложки корицы. В миске вилкой растираем творог с маслом, добавляем соль и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое тесто, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут. Тем временем очищаем яблоки от кожуры и семечек, нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с сахаром и корицей. Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной около 4-5 мм и стаканом вырезаем кружки. На каждый кружок выкладываем чайную ложку яблочной начинки. Складываем кружок пополам, защипываем края, а потом с двух сторон заворачиваем уголки к центру, формируя тот самый гребешок. Выкладываем наши гребешки на противень с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до румяного цвета. Дайте им немного остыть — и наслаждайтесь!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

творог
рецепты
кулинария
выпечка
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
