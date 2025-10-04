Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:00

Шарлотка «Роза»: самый вкусный и простой яблочный пирог

Шарлотка «Роза»: самый вкусный и простой яблочный пирог. Он сочетает нежность бисквита и кислинку яблок. Десерт, где эстетика встречается с восхитительным вкусом домашней шарлотки.

Ингредиенты

  • Яблоки кисло-сладкие — 5-6 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука пшеничная — 250 г
  • Сахар — 150 г
  • Сметана 20% — 180 г
  • Масло растительное — 80 мл
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Корица молотая — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Яблоки нарежьте тонкими дольками(2-3 мм), сбрызните лимонным соком. Выложите веером по краю формы, формируя розы. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте сметану и масло.
  2. Всыпьте муку с разрыхлителем и ванилью, аккуратно перемешайте. Залейте яблоки тестом, чтобы цветы остались на поверхности. Выпекайте при 180°C 45-50 минут. Готовый пирог посыпьте корицей.

Совет: для яркого контраста используйте яблоки разных сортов — красные и зелёные.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

