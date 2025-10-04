Шарлотка «Роза»: самый вкусный и простой яблочный пирог. Он сочетает нежность бисквита и кислинку яблок. Десерт, где эстетика встречается с восхитительным вкусом домашней шарлотки.
Ингредиенты
- Яблоки кисло-сладкие — 5-6 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Мука пшеничная — 250 г
- Сахар — 150 г
- Сметана 20% — 180 г
- Масло растительное — 80 мл
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Корица молотая — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Яблоки нарежьте тонкими дольками(2-3 мм), сбрызните лимонным соком. Выложите веером по краю формы, формируя розы. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте сметану и масло.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и ванилью, аккуратно перемешайте. Залейте яблоки тестом, чтобы цветы остались на поверхности. Выпекайте при 180°C 45-50 минут. Готовый пирог посыпьте корицей.
Совет: для яркого контраста используйте яблоки разных сортов — красные и зелёные.
Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!